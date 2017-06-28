В СКГМИ появилось заочное отделение по направлению подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи». С инициативой его открытия выступил Северо-Осетинский филиал «Ростелекома», на базе которого проводятся все типы практик образовательной программы направления. Работники компании, изъявившие желание получить высшее образование (равно как и второе высшее), при поступлении пользуются значительными льготами.

«До недавнего времени ни в одном учебном заведении нашей республики не готовили собственные кадры для работы в отрасли «Связь», что создает определенные сложности на рынке труда. Ситуация, безусловно, выправится в ближайшей перспективе с первым выпуском студентов нового направления. Для реализации программы бакалавриата мы подготовили достойную материально-техническую и учебно-методическую базу; преподавание дисциплин ведут высококвалифицированные специалисты, в основном, кандидаты и доктора наук, и что, несомненно, важно,- работники «Ростелекома». Количество бюджетных мест для приема на обучение – 20, а заявлений на направление подготовки в прошлом году было подано более 80», - сказал и.о. заведующего кафедрой промышленной электроники вуза Максим Маслаков.



«Инфокоммуникационные технологии и системы связи» - одно из наиболее практико-ориентированных направлений подготовки бакалавриата. Студенты обучаются проведению всех видов измерений параметров оборудования и каналов для телекоммуникационных систем, осваивают математическое моделирование инфокоммуникационных процессов и систем; узнают основные правила ввода в эксплуатацию и последующего обслуживания информационных систем, получают знания из области информационной безопасности и защиты информации. Помимо этого, выпускники также готовятся к решению научно-исследовательских и организационно-управленческих задач.



«В зависимости от выбранного профиля, выпускники могут участвовать в разработке модулей систем Wi-Fi, 3G/4G, WiMax, модемов, усилителей, приемников и передатчиков. Помимо программирования приложений для мобильных телефонов, коммуникаторов, компьютеров, они смогут разрабатывать телекоммуникационное оборудование - радиорелейные станции, системы спутникового телевидения и многое другое. Практические занятия планируется проводить в том числе на базе структур «Ростелекома» - лидера в области информационных технологий, что обеспечит студентам полное погружение в профессию», - считает Маслаков.



По словам технического директора Северо-Осетинского филиала ПАО «Ростелеком» Артура Лигостаева, идея совместного сотрудничества по реализации телеком-направления в СКГМИ, а затем и обучения на кафедре специалистов компании, повышающих свой образовательный статус, назрела давно.



На базе Северо-Осетинского филиала «Ростелекома» создан учебный класс, оснащенный современным оборудованием, для проведения лабораторных и практических занятий для студентов нового направления подготовки.



Пресс-служба ПАО «Ростелеком»