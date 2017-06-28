Северо-Кавказский горно-металлургический институт продолжит набор студентов

Выпускники школ, которые выбрали специальности СКГМИ, должны стать абитуриентами вуза, а впоследствии студентами, и приступить к учебе с 1 сентября. Такую задачу поставил председатель правительства Таймураз Тускаев перед и.о. ректора Юрием Разорёновым, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Как отметил Таймураз Тускаев, информация, размещенная 28 апреля на официальном сайте Рособрнадзора РФ о прекращении набора студентов вызвала обоснованное беспокойство органов власти республики и соответствующую реакцию.Согласно пояснениям Юрия Разорёнова, после проверки, проведенной Рособрнадзором осенью прошлого года, были выявлены нарушения в деятельности, и в адрес СКГМИ направлены предписания для их устранения. Также была еще одна проверка, и ее результатами были соответствующие предписания. Руководитель вуза сообщил о том, что в течении двух недель возникшая проблема будет снята и препятствий для очередного набора не будет.«Недопустимо, когда действия отдельных руководителей и исполнителей вашего вуза приводят к негативным последствиям, здесь нужно очень жестко подойти к происшедшему событию. Желание обладать властью не должно приводить к столь отрицательному результату в вузе, который значим для нашей республики», - подчеркнул председатель правительства. Таймураз Тускаев находится в постоянном контакте с заместителем руководителя Рособрнадзора Сергеем Рукавшниковым и цель такого взаимодействия в том, что урегулировать непростую ситуацию.