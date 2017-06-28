СКГМИ получил новейшее программное обеспечение для сопровождения геологических исследований

Австралийская компания Micromine подарила СКГМИ новейшее программное обеспечение– систему для 3D-моделирования месторождений. Компания - мировой лидер по производству программного обеспечения для крупных горнодобывающих компаний -на рынке уже 30 лет. По всей России сейчас существуют только пять центров, где обучают работе в программе Micromine. ГМИ стал шестым. Помимо самой программы, вуз получил в подарок десять новых компьютеров, проектор и экран. На торжественном открытии класса присутствовали начальник департамента по недропользованию по Северному Кавказу Николай Вертий и сам директор компании Micromine Грэм Тюдор. По словам и.о. ректора ГМИ Юрия Разоренова, в этом классе будут не только обучаться студенты, но и повышать квалификацию специалисты со всего юга России, работающие в программе Micromine. «Этот университет готовит специалистов, которые будут работать в различных горнодобывающих предприятиях, которые уже являются нашими клиентами. И также этот университет очень плотно сотрудничает с "Норильским Никелем", который сейчас крупнейший наш клиент на российском рынке. И мы делаем все от нас зависящее, чтобы предоставить доступ студентам к высоким технологиям, чтобы они подкованные приходили на предприятия, чтобы студенты были более конкурентоспособны и более привлекательны для будущих работодателей», - сказал директор и основатель компании Micromine Грэм Тюдор.