Стройотряды ГМИ отправляются в Норильск. 12 мая их будут торжественно провожать на центральной площади вуза. Как сообщает пресс-служба комитета по делам молодежи республики, в Заполярье отправится один из самых больших профильных строительных отрядов, состоящий из студентов горно-геологического, архитектурно-строительного, электромеханического и металлургического факультетов.Работать на севере они будут с 15 мая по 30 сентября в структурных подразделениях ООО «Норильскникельремонт».



