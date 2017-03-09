Студентам СКГМИ предложили работу в Южной Осетии. Встречу с молодежью вуза провели вице-премьер правительства РЮО Эрик Пухаев, министр образования и науки Южной Осетии Натали Гассиева и советник Администрации президента Рф в РЮО Темина Казахова.Студентов, окончивших югоосетинские школы, в СГКМИ более двух сотен. Они интересовались дополнительными образовательными возможностями, в том числе прохождением производственных практик на предприятиях Южной Осетии. Молодежи рассказали, что в Южной Осетии средний уровень заработной платы составляет сегодня 24 400руб. Такой уровень стал возможным благодаря достигнутым договоренностям президента Леонида Тибилова с руководством Российской Федерации.



«Мы очень надеемся, что ребята, получив образование, вернутся на свою родную землю, где будут востребованы. Мы очень надеемся, что в ближайшем будущем количество рабочих мест в Южной Осетии будет увеличиваться, и ребята найдут применение своим профессиональным навыкам. Поэтому на сегодняшней встрече мы сделали акцент на том, что ребятам нужно учиться, чтобы стать востребованными высококвалифицированными специалистами», - отметила министр образования и науки РЮО Натали Гассиева.



Развивая социальную сферу, параллельно ведётся работа по привлечению в республику бизнес-проектов. Через министерство образования России направлены заявки на целевое обучение по 18 специальностям, с последующим возвратом кадров на имеющиеся и создаваемые предприятия.



Так, в СКГМИ уже собираются документы студентов на формирование списков для направления на производственную практику на предприятия Южной Осетии, в том числе открываемый вскоре филиал компании «Евродон».



«Я вижу как в Южной Осетии появляются малые предприятия, на которых создаются рабочие места. Строится такая инфраструктура, которая позволит экономически благоприятно развиваться бизнесу», - добавил руководитель молодежной общественной организации «Аланское братство» Александр Багаев.



По окончании встречи руководству и преподавателям СКГМИ были переданы награды в ознаменование 25-летия Республики Южная Осетия от имени президента Леонида Тибилова.