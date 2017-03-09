Ученый совет СКГМИ решил отстранить ио ректора от должности

На прошлой неделе ученый совет СКГМИ большинством голосов признал нецелесообразным дальнейшее руководство вузом Юрием Разореновым, который с 2014 года исполняет обязанности ректора. Решение об этом было опубликовано на официальном сайте СКГМИ. За уход господина Разоренова проголосовали 22 члена совета из 32. Голосование прошло после доклада заведующей кафедрой философии и социально-правовых дисциплин Дианы Лолаевой, которая заявила, что «только этот шаг может остановить дальнейшую дестабилизацию внутренней ситуации в ВУЗе, связанную с проявлениями непрофессионализма и некомпетентности в большинстве вопросов, относящихся к полномочиям ректора». Помимо этого госпожа Лолаева потребовала ответа от ио ректора, «на каком основании, шантажируя часть членов ученого совета, он хотел инициировать роспуск ученого совета?».



Также Диана Лалиева напомнила ученому совету вуза о методах работы господина Разоренова, которые по ее мнению, не укладываются в понятия «мораль» и «стыд». После этого она проинформировала ио ректора о том, что «все материалы будут скорректированы и с сопроводительным письмом направлены председателю правительства РФ, министру образования и науки РФ, в Комитет по делам науки и образования государственной думы Российской Федерации, в Народный фронт, главе Северной Осетии и в парламент республики».



«Необходимость оптимизации и повышения эффективности использования бюджетных средств, осознает весь коллектив, но такие действия руководства создают только условия для разрушения морально-психологического климата и разобщенности коллектива, дестабилизации и отсутствии мотивации к творческому и созидательному труду», - заключила госпожа Лалиева.



