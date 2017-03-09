Выпускница СКГМИ Марина Залигалиева прошла зимнюю школу открытого университета Сколково

Выпускница СК ГМИ Марина Залигалиева прошла зимнюю школу открытого университета Сколково. В этом году участниками зимней школы стали финалисты и победители программы «УМНИК-2016» со всей России. В прошлом году Залигалиева со своим проектом «Разработка технологии по изготовлению биоразлагаемой упаковки на основе полисахаридов яблочного жмыха» заняла первое место на республиканском этапе конкурса, организатором которого выступил Фонд содействия инновациям. «Сезонные бизнес-школы «Сколково» - одни из самых престижных в России. Их миссия в том, чтобы научить молодых ученых, работающих в разных сферах науки, коммерциализовать свои идеи. Знания, дающиеся здесь для инноваторов, нацелены на запуск собственного бизнеса», - рассказывает девушка. Марина Залигалиева провела в Сколково неделю, в течение которой принимала участие в мастер-классах, стратегических играх, тренингах. В последний день школы вместе со своей командой она выступила с питч-презентацией перед ведущими маркетологами и аналитиками развивающихся компаний России.