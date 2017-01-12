Вдадикавказ, СКГМИ.
12.01.2017 11:15

Уважаемые пользователи, земляки и все неравнодушные посетители нашего сайта! Нашему проекту требуется ваша финансовая помощь.  Просим всех неравнодушных откликнутся  и оказать посильную вам поддержку!  

Номер карты 5417 1571 9742 7473

WebMoney R627711897452  Z265554941102

Яндекс Деньги  41001259201285 или по ссылке Помощь проекту (можно через банковскую карту)  или ниже форма, через вашего мобильного оператора или банковскую карту.                                                                 
                                              



                                                                                   Благодарим!
 

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