Студенты ГМИ обсудили с Александром Хлопониным развитие промышленности, науки и патриотического воспитания

Студенты ГМИ обсудили с зампредседателя правительства России Александром Хлопониным перспективы развития промышленности, науки и патриотического воспитания. В начале встречи вице-премьер попросил молодежь «убрать заготовленные вопросы» и спрашивать то, что им действительно интересно.Студента электромеханического факультета Урузмага Кибизова интересовало мнение гостя о перспективах развития промышленности в Северной Осетии. Александр Хлопонин отметил, что республике есть базовые отрасли, осталась часть предприятий оборонного комплекса, завод «Электроцинк», и программ по их сворачиванию или закрытию на данный момент нет.



«Вот как хочется на Кавказ приехать отдыхать! А вы все время пытаетесь сюда затащить тяжелое производство, металлургию», - пошутил Хлопонин.



Он также предложил создать научную базу, которая будет позволять разрабатывать современные технологии и решать актуальные для республики проблемы. «Приезжая в Осетию, все жалуются на «Электроцинк», на какой-то другой завод, отходы и отвалы. 21 век - это век экологии. Кто придумает всю эту технологию утилизации либо вторичной переработки?.. Надо развивать науку», - сказал Хлопонин.



Политик сообщил, что до 2019 года каждое предприятие должно разработать программу доступных технологий в соответствии с которой будет реализована долгосрочная программа по модернизации производства и утилизации накопленного ущерба.



Проблему с бюджетными местами в аспирантуре обозначил председатель совета молодых ученых вуза Александр Дубаев. По его словам, их необходимо вернуть вузу. «Это очень важно, так как аспирантура дает возможности молодым ученым оставаться при вузе, где они получают стипендию и ведут свою научную работу. Если поступать в аспирантуру в другом регионе, то, на мой взгляд, это не способствует развитию непосредственно Северной Осетии», - сказал Дубаев.



Хлопонин пообещал сделать все, что от него зависит, чтобы решить этот вопрос.



Студентов также интересовал вопрос о мерах, которые будут предприниматься на региональном и государственном уровнях по развитию патриотического воспитания молодежи. Александр Хлопонин отметил, что некоторое время назад был проведен соцопрос среди молодых людей на Кавказе и получены "потрясающие результаты": 92% опрошенных идентифицировали себя как граждане России и патриоты страны.



«В целом по России таких показателей нет. Кавказ, с моей точки зрения, за свою короткую современную историю пережил столько испытаний, что сегодня рассказывать ребятам с Северного Кавказа, как быть настоящим патриотом своей страны, не надо», - заключил политик.