Круглый стол в СКГМИ

В Научном центре СКГМИ (ГТУ) прошел круглый стол комиссии по вопросам экологии, сельского хозяйства, природопользования и продовольственной безопасности Общественной палаты РСО-Алания. Участники заседания обсудили главную тему - «Состояние шумового загрязнения населенных пунктов Северной Осетии: инженерно-технические способы его уменьшения». С основным докладом выступил заместитель секретаря ОП РСО-Алания, заведующий кафедрой экологии и техносферной безопасности СКГМИ (ГТУ) Иван Алборов.Профессор Иван Алборов отметил, что проблема шумового загрязнения существует уже несколько десятилетий. Ежегодно по этой тематике проводятся международные конференции.

Цель мероприятия - привлечь внимание всех заинтересованных лиц, обсудить и выработать генеральную линию по снижению уровня звукового давления в городе от различных источников загрязнения атмосферного воздуха. В Российской Федерации защита от шумового воздействия регламентируется законом «Об охране окружающей природной среды, ст. 53» и другими правительственными постановлениями. Влияние шума на человека до некоторых пор не было объектом специальных исследований. Ныне воздействие излишней громкости на функции, организма изучает целая отрасль науки под названием аудиология. С ростом урбанизации шум стал постоянной частью человеческой жизни, одним из существенных загрязнителей городской среды. Основным его источником является наземный транспорт.

На основных улицах г. Владикавказ уровень звукового давления превышает норму в 1,5-2 раза. В первую очередь это связано с повышенным количеством транспортных средств разного ресурса на автодорогах. В зарубежных странах используется практика, когда автомобили, имеющие определенный износ, облагаются более высоким налогом, чем новые транспортные средства, что позволят более быстро избавляться от подержанных авто. По словам Ивана Алборова, это один из организационных способов решения наболевшего вопроса.

Еще одна область, которой коснулись участники круглого стола - это архитектурные решения. По мнению членов Общественной палаты, необходимо использовать такие материалы, которые отражали бы шумовую нагрузку. Здесь на помощь могут прийти специалисты архитектурно-строительно факультета СКГМИ (ГТУ), которые изучают новые современные материалы для строй индустрии. Все это лишь небольшой круг способов и средств, использование которых позволит снизить уровень шума на 15-20%. Выслушав различные мнения, участники круглого стола подвели итоги встречи и выработали рекомендации заинтересованным службам и ведомствам.

Арсен Дряев