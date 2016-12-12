Сотрудники «Электроцинка» проходят обучение на базе Технического университета УГМК и СКГМИ

ОАО «Электроцинк» (предприятие горно-металлургического комплекса УГМК) продолжает обучение своих работников по востребованным на производстве специальностям на базе Технического университета (ТУ) УГМК и Северо-Кавказского горно-металлургического института (СКГМИ) по целевому направлению. По итогам прошедшей вступительной кампании еще семь молодых работников поступили на заочное обучение по магистерским программам и бакалавриату профильных вузов, выбрав самые актуальные для завода направления - энергетика, металлургия цветных металлов, управление инвестициями. Как рассказала начальник учебного центра ОАО «Электроцинк» Аревик Галустянц, благодаря квотам, предоставляемым заводу министерством промышленности и транспорта республики, ежегодно предприятие направляет своих работников и их детей на обучение по целевому направлению в СК ГМИ. В 2016 году в рамках организации целевого приема "Электроцинку" были предоставлены бюджетные места по направлениям "металлургия", "электроснабжение, технологические машины и оборудование, на которые поступили пять человек.



Машинист козлового крана централизованного складского хозяйства (ЦСХ) «Электроцинка» Артем Рыбальченко в этом году стал студентом СКГМИ.



«В будущем вижу себя высококлассным специалистом, способным решать интересные и трудные задачи на производстве, мечтаю сделать карьеру в сфере энергопользования», - говорит молодой рабочий.



Всего сегодня в СКГМИ по целевому набору свою квалификацию повышают 25 работников завода, еще более 80 сотрудников предприятия получают заочно высшее и среднее профессиональное образование в вузах и ссузах республики самостоятельно.



С 2013 года "Электроцинк" активно сотрудничает с Техническим университетом УГМК. С начала 2016 года 109 работников завода повысили квалификацию на базе корпоративного технического вуза, в том числе по программе «Школа мастеров» по таким направлениям, как "металлургия", "строительство", "энергетика", "управление персоналом" и др.



- На данный момент порядка 30% работников завода имеют высшее образование – рассказал директор по работе с персоналом ОАО "Электроцинк" Мурат Дарчиев, - но в условиях постоянного изменения технологий и модернизации оборудования, роста требований к уровню квалификации и компетентности персонала необходима целенаправленная планомерная работа по повышению мотивации и уровня квалификации кадров, ведь от этого зависит развитие производства, его перспективы и конкурентоспособность. Большую помощь в том числе и нашему предприятию в этой работе оказывает Технический университет УГМК - отраслевой вуз, специально созданный для обеспечения предприятий квалифицированным персоналом, взявший на себя задачи по обучению, повышению квалификации рабочих, инженерных и руководящих кадров всех уровней в сфере промышленного производства.



Сегодня профильное образование на базе ТУ УГМК заочно получают 5 работников завода - 3 обучаются в магистратуре и 2- в бакалавриате, а в сентябре будущего года по направлению от «Электроцинка» в ТУ УГМК поедут учиться первые студенты «очники», сейчас предприятие ведет активный поиск будущих абитуриентов среди лучших школьников республики по математике, физике и химии, желающих связать свою будущую профессию с металлургией.



Всего в 2016 году на повышение квалификации работников «Электроцинк» затратит порядка 5 млн рублей.



