Содержание газеты
Вся Осетия
Студенческий совет
Фотогалерея
|Международная научно-практическая конференция молодых ученых
|18.10.2016 10:00
|
Из Белгородского государственного университета вернулась делегация СКГМИ (ГТУ), принявшая участие в III Международной научно-практической конференции молодых ученых «Геоэкология и рациональное недропользование: от науки к практике».
Всего на пленарных и секционных заседаниях было заслушано более 50 исследовательских работ, в том числе и учащихся нашего вуза.
Под научным руководством доцента кафедры теоретической электротехники и электрических машин Андрея Соколова были подготовлены два доклада студентов ЭМФ СКГМИ (ГТУ).
Студент IV курса Азамат Эльчепаров раскрыл тему применения С15-технологий в информационно-измерительных системах при дистанционном зондировании экосистем.
О повышении эффективности мониторинга природно-техногенных систем путем введения блока ранжирования техногенной информации в структуру информационно-аналитической системы участникам конференции рассказал студент IV курса Андрей Пожиганов.
Поездка сотрудников нашего вуза оказалась достаточно результативной. В Северную Осетию был привезен проект организации в СКГМИ (ГТУ) ГИС-лаборатории на базе кафедры информационных систем в экономике.
Так же был составлен проект договора о прохождении практик в СКГМИ студентами БелГУ, который предусматривает организацию в рамках учебного процесса совместной геолого-экологической практики для белгородских студентов 2 и 3 курсов в горных районах Северной Осетии.
Одним из серьезных достижений является договоренность об обмене делегациями студентов и взаимодействие по различным научным направлениям, а также предложение о выступлении СКГМИ (ГТУ) соучредителем следующей IV Международной научно-практической конференции молодых ученых.
Декан горно-геологического факультета БелГУ Александр Петин выразил признательность и.о. ректора СКГМИ (ГТУ) Юрию Разоренову за помощь в организации горно-геологического музея БелГУ и переданные в дар минеральные экспонаты.
По итогам конференции сотрудники нашего вуза были отмечены сертификатами участников и благодарственными письмами, в том числе на имя и.о. ректора СКГМИ (ГТУ) Юрия Разоренова. Сотрудники вуза, побывавшие в Белгороде, благодарят руководство СКГМИ (ГТУ) в лице Юрия Разоренова за помощь в организации поездки.
Обмен баннерами
Опрос
Календарь
|<
|Декабря 2012
|>
|П
|В
|С
|Ч
|П
|С
|В
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31