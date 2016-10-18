Международная научно-практическая конференция молодых ученых

Из Белгородского государственного университета вернулась делегация СКГМИ (ГТУ), принявшая участие в III Международной научно-практической конференции молодых ученых «Геоэкология и рациональное недропользование: от науки к практике».

В центре внимания конференции - рассмотрение возможностей внедрения перспективных инновационных технологий для решения региональных и трансграничных геоэкологических проблем, использование передовых технологий (дистанционное зондирование, геоинформационные системы) при ведении геоэкологического мониторинга.

В представительном научном форуме приняли участие более 60 научных коллективов из России, Белоруссии, Украины, Молдавии, Румынии, Чехии, Германии, США, в основном - студенты, аспиранты и молодые ученые до 35 лет.В БелГУ руководством СКГМИ (ГТУ) была командирована группа молодых ученых, которую, возглавил заведующий кафедрой информационных систем в экономике, д.т.н., проф. Алан Кумаритов. Доценты Екатерина Соколова, Евгения Галушкина и Андрей Соколов представили свои научные доклады и прошли курсы повышения квалификации по программам «Геоинформационные системы в государственном и муниципальном управлении» и «Геоинформатика и дистанционное зондирование в экологии и природопользовании».

Всего на пленарных и секционных заседаниях было заслушано более 50 исследовательских работ, в том числе и учащихся нашего вуза.

Под научным руководством доцента кафедры теоретической электротехники и электрических машин Андрея Соколова были подготовлены два доклада студентов ЭМФ СКГМИ (ГТУ).

Студент IV курса Азамат Эльчепаров раскрыл тему применения С15-технологий в информационно-измерительных системах при дистанционном зондировании экосистем.

О повышении эффективности мониторинга природно-техногенных систем путем введения блока ранжирования техногенной информации в структуру информационно-аналитической системы участникам конференции рассказал студент IV курса Андрей Пожиганов.

Поездка сотрудников нашего вуза оказалась достаточно результативной. В Северную Осетию был привезен проект организации в СКГМИ (ГТУ) ГИС-лаборатории на базе кафедры информационных систем в экономике.

Так же был составлен проект договора о прохождении практик в СКГМИ студентами БелГУ, который предусматривает организацию в рамках учебного процесса совместной геолого-экологической практики для белгородских студентов 2 и 3 курсов в горных районах Северной Осетии.

Одним из серьезных достижений является договоренность об обмене делегациями студентов и взаимодействие по различным научным направлениям, а также предложение о выступлении СКГМИ (ГТУ) соучредителем следующей IV Международной научно-практической конференции молодых ученых.

Декан горно-геологического факультета БелГУ Александр Петин выразил признательность и.о. ректора СКГМИ (ГТУ) Юрию Разоренову за помощь в организации горно-геологического музея БелГУ и переданные в дар минеральные экспонаты.

По итогам конференции сотрудники нашего вуза были отмечены сертификатами участников и благодарственными письмами, в том числе на имя и.о. ректора СКГМИ (ГТУ) Юрия Разоренова. Сотрудники вуза, побывавшие в Белгороде, благодарят руководство СКГМИ (ГТУ) в лице Юрия Разоренова за помощь в организации поездки.

Арсен Дряев