Во Владикавказ потянулись студенты из Дальнего Зарубежья

В СКГМИ поступили три гражданина Анголы. По словам ответственного секретаря приемной комиссии Валерия Созаева, весь прошлый год ребята проходили обучение русскому языку по международной программе, успешно сдав вступительные испытания, стали студентами горно-геологического, строительного и металлургического факультетов.Из Южной Осетии в ГМИ поступило порядка 60 человек, также первокурсниками стали 23 человека из соседних республик.



В Горский ГАУ в новом учебном году поступили всего три иностранных студента и все они из Азербайджана. Они будут обучаться на факультетах экономической безопасности, биотехнологии и правоохранительной деятельности. Помимо них, в вузе учатся еще 2 студента из других стран.



СОГУ принял на первый курс 33 студента из Ирана, Южной Осетии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Абхазии, Армении и Грузии. Как сообщили в университете, они будут проходить обучение на факультетах журналистики, актерского искусства, информатики, истории и лингвистики. Также в вуз поступили жители различных регионов России: Мособласти, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Самарской, Волгоградской, Ульяновской и других областей.



Студентами медакадемии в этом году стали 31 человек. Это жители Сирии, Египта, Израиля, Таджикистана, Южной Осетии, Палестины, Казахстана и Украины.



«Мы планируем также прием иностранных студентов по линии Россотрудничества, а в октябре к нам прибудут абитуриенты из Израиля и Индии на лечебный факультет с частичным обучением на английском языке», - рассказали в СОГМА.



