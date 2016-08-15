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|В СКГМИ вырос спрос на инженерные и технические специальности
|15.08.2016 09:20
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В СК ГМИ вырос спрос на инженерные и технические специальности. Об этом сообщил проректор вуза по образовательной деятельности Олег Габараев. Наибольший конкурс (2 человека на место) в этом году пришелся на направления подготовки "архитектура" и "строительство". Также впервые за последние годы наблюдается ажиотаж на таких специальностях, как "горное дело", "технологические машины и оборудование", "металлургия" и "электроэнергетика". «У нас в республике это очень востребованные специальности. Мало того, на архитектуру пришли очень хорошие выпускники с хорошей подготовкой. Вообще у нас есть две категории выпускников: первая работает в республике, вторая - за ее пределами. Те, кто хочет работать на территории Осетии и получать достойную зарплату, идут на архитектуру и строительство. А у горняков, например, за пределами республики зарплата по 70-80 тысяч», - сказал Габараев.
В то же время проректор отметил, что недобор на текущий момент существует на специальности, востребованные работодателями. Это информатика и вычислительная техника, прикладная информатика. По его словам, основная причина в том, что успешно сдать ЕГЭ по информатике смогло небольшое количество абитуриентов.
«В этом году в республике информатику сдавали всего 153 человека. Из них 90 человек подали документы к нам, а другие в СОГУ. Мы на факультет не добрали 10-12 абитуриентов», - сказал Габараев.
Он также отметил, что в этом году приемная кампания идет лучше, чем в предыдущие годы, несмотря на то что выпускников в 2016 году меньше, чем в 2015.
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