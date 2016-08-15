На электромеханическом факультете ГМИ появилась специальность «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов»
15.08.2016 09:19
На электромеханическом факультете СК ГМИ появилась новая специальность «Машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов». Подготовкой специалистов по данному направлению займется кафедра технологических машины и оборудования. Как ожидается, выпускники будут востребованы на предприятиях "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла", "Сургутнефгегаза" и др. Подготовкой студентов занимаются квалифицированные специалисты – кандидаты и доктора наук. Отметим, кафедра технологических машин и оборудования обладает самым большим количеством кандидатов и докторов наук на Юге России.

В рамках приемной кампании вуза также продолжается набор абитуриентов на бюджетные места по специальностям кафедры «Металлургические машины и оборудование» и «Машины и аппараты пищевых производств».

«У наших выпускников высокая конкурентоспособность. Они трудоустраиваются на таких крупных предприятиях, как «Норильский никель», «Якутзолото», «Уралзолото», «Алроссо», «Евродон», «Да», «Бавария», «Кондитерский концерн Бабаевский» и др. Новое направление подготовки расширит возможности воспитанников кафедры», - рассказал завкафедрой, профессор Александр Выскребенец.
 

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