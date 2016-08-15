«Дорстройсервис» пригласил на работу лучших выпускников СК ГМИ
15.08.2016 09:18
Компания «Дорстройсервис» предоставит работу лучшим выпускникам СК ГМИ. С соответствующей инициативой выступил генеральный директор организации Георгий Казбеков. Приглашение получили лучшие выпускники архитектурно-строительного факультета кафедры автомобильных дорог и аэродромов.  В ближайшее время они смогут пройти собеседование и стать частью большой команды профессионалов.
 
"Мы осознаём, насколько сегодня важна поддержка специалистов технических специальностей. Буквально с первого курса мы наблюдаем за студентами, которые наиболее успешно проявляют себя в научной жизни вуза и по окончанию его предлагаем пополнить наши ряды.  Грамотная кадровая политика - залог успеха любой крупной компании. Вот и стараемся растить себе молодые кадры со студенческой скамьи" – говорит Георгий Казбеков, который также возглавляет государственную аттестационную комиссию СК ГМИ по направлению "Строительство".
 
Отметим, сегодня выпускникам-отличникам Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета вместе с «красными» дипломами были вручены именные сертификаты и денежные премии от компании «Дорстройсервис».

Пресс-служба компании "Дорстройсервис"
 

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