«Дорстройсервис» пригласил на работу лучших выпускников СК ГМИ

Компания «Дорстройсервис» предоставит работу лучшим выпускникам СК ГМИ. С соответствующей инициативой выступил генеральный директор организации Георгий Казбеков. Приглашение получили лучшие выпускники архитектурно-строительного факультета кафедры автомобильных дорог и аэродромов. В ближайшее время они смогут пройти собеседование и стать частью большой команды профессионалов.



"Мы осознаём, насколько сегодня важна поддержка специалистов технических специальностей. Буквально с первого курса мы наблюдаем за студентами, которые наиболее успешно проявляют себя в научной жизни вуза и по окончанию его предлагаем пополнить наши ряды. Грамотная кадровая политика - залог успеха любой крупной компании. Вот и стараемся растить себе молодые кадры со студенческой скамьи" – говорит Георгий Казбеков, который также возглавляет государственную аттестационную комиссию СК ГМИ по направлению "Строительство".



Отметим, сегодня выпускникам-отличникам Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета вместе с «красными» дипломами были вручены именные сертификаты и денежные премии от компании «Дорстройсервис».



Пресс-служба компании "Дорстройсервис"