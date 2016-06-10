В начале сентября в СКГМИ приедут абитуриенты из Марокко. Соглашение о сотрудничестве между Северо-Кавказским горно-металлургическим институтом и Рабатской высшей школой горных инженеров было заключено на международной образовательной выставке в Касабланке. Вузы смогут сотрудничать по различным векторам. В частности, руководителя североосетинского вуза познакомили с электротехнической лабораторией, работающей на возобновляемых источниках энергии и другими возможностями.Абитуриенты в течение года будут изучать русский язык. После этого у них будет возможность стать студентами СКГМИ. В основном абитуриенты будут поступать на горные специальности.



По словам начальника управления внешних связей и устойчивого развития Владимира Таболова, глава марокканского минобра отметил, что если раньше молодежь королевства интересовали медицина, фармацевтика и гуманитарные науки, то сейчас вектор повернулся в сторону инженерных специальностей. По его мнению, это связано с тем, что обнаружился дефицит кадров в области горнодобывающей и перерабатывающей промышленности.