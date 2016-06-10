В СКГМИ обсудили проблемы горных территорий в республике и мире

В научном центре СКГМИ прошел международный семинар, где обсуждались актуальные проблемы горных и предгорных территорий на муниципальном уровне и возможности их стабильного развития. Участниками научного мероприятия стали ученые и специалисты СКФО и Казахстана. Первый докладчик, профессор Бернского университета (Швейцария) Рольф Вейнгартнер, рассказывая о современном состоянии горных регионов мира, отметил повсеместную тенденцию переселения жителей с гор на равнины. По его словам, сейчас в горных регионах Европы находится менее 10% населения, занимающегося фермерским хозяйством. Аналогичная ситуация наблюдается и в Северной Осетии, отметил начальник отдела экологического просвещения национального парка «Алания» Сергей Селезнев. Возвращение жителей в горы и создания там устойчивого развития горных территорий, по его мнению, является актуальной проблемой региона. Он также добавил, что сегодня в этом вопросе отсутствует четко сформулированная политика развития этих территорий, что негативно сказывается на состоянии республики. В своем докладе Вейнгартнер также заострил внимание на проблеме глобального потепления. Он рассказал об исследованиях, проведенных в швейцарских горах Финстерархорн, которое подтвердило таяние ледников. Он продемонстрировал фотографии горы, сделанные в 2005 и 2011 годах, которые указывают на уменьшение количество снега и льда. Руководитель горной группы МАБ-6 Института географии РАН, доктор географических наук Алексей Гунь, в свою очередь, рассказал о необходимости укрепления международного сотрудничества. Среди основных препятствий он назвал «языковые барьеры», а также имидж «опасных» регионов. Он отметил, что приоритетной задачей для развития горных территорий является подключение ученых и организаций Северного Кавказа к международным проектам в данной области. Международный семинар является очередным из плановых научных форумов по подготовке и проведению в 2017 году «Года экологии» и IX международной конференции «Горные экосистемы: приоритетные направления экологического развития».