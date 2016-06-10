Мурманская компания «Апатит» предложила трудоустройство студентам СКГМИ

Крупная мурманская компания «Апатит» предложила студентам сотрудничество: накануне в рамках конференции по трудоустройству в Северо-Кавказском горно-металлургическом институте подписали договор о взаимодействии. Компания «Апатит» – это крупнейший горно-обогатительный комбинат в мире по производству высокосортного фосфатного сырья.Договор позволит студентам пройти практику на комбинате, еще около 40 человек примут в штат. Представители предприятия рассказали ребятам о том, как работает комбинат, и как в целом развивается Мурманская область, а также отметили, что для подготовленных кадров двери комбината открыты всегда. Как отметил проректор СКГМИ Олег Габараев, для студентов это хорошая альтернатива попробовать свои силы и применить навыки за пределами нашей республики. «Учитывая профиль вуза, с которым мы сегодня встретились, абсолютно востребованные специальности классические: горные отделы, горняки, механики, обогатители, геологи, то есть все горные специальности, которые являются основными в горно-добывающей промышленности, они, безусловно, нам интересны, и поэтому мы здесь», - говорит первый заместитель директора управляющей организации АО «Апатит» группа компаний «Фосагро» Андрей Абрашитов.



